FLYING GARDEN stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

FLYING GARDEN hat am 09.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 33,09 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 27,86 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,63 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,35 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 2,05 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at