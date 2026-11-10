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10.11.2026 06:31:29
FLYING GARDEN stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
FLYING GARDEN hat am 09.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 41,21 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 44,63 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,10 Prozent auf 2,57 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,40 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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