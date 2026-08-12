FLYING GARDEN stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

FLYING GARDEN ließ sich am 10.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat FLYING GARDEN die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

FLYING GARDEN hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 28,93 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 27,74 JPY je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat FLYING GARDEN 2,37 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,15 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at