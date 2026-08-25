Flying Technology: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Flying Technology hat am 22.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,05 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Flying Technology ein EPS von -0,070 CNY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 33,46 Prozent auf 111,5 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 83,6 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at