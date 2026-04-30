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30.04.2026 06:31:29
Flying Technology hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Flying Technology gab am 27.04.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,39 CNY gegenüber -0,050 CNY im Vorjahresquartal verkündet.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 456,89 Prozent auf 298,3 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 53,6 Millionen CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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