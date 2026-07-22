Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh Aktie
WKN DE: A1XBMK / ISIN: US0092791005
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22.07.2026 15:46:41
Flynas bestellt 25 Airbus-Maschinen
Von Mauro Orru
DOW JONES--Flynas hat weitere Airbus-Flugzeuge bestellt. Wie der Flugzeughersteller mitteilte, hat die Airline fünf weitere A330-900 und 20 Maschinen des Typs A321neo geordert. Finanzielle Details nannte Airbus nicht.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/DJN/mgo/flf
(END) Dow Jones Newswires
July 22, 2026 09:47 ET (13:47 GMT)
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