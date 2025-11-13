|
flynas Company Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher
flynas Company Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,70 SAR. Im Vorjahresviertel waren 0,610 SAR je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,22 Prozent auf 2,09 Milliarden SAR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,97 Milliarden SAR erwirtschaftet worden.
Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,550 SAR gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 2,17 Milliarden SAR geschätzt.
