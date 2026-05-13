flynas Company Registered hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

flynas Company Registered ließ sich am 11.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat flynas Company Registered die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,69 SAR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,02 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 2,01 Milliarden SAR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte flynas Company Registered 1,83 Milliarden SAR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at