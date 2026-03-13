flynas Company Registered legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

flynas Company Registered hat am 11.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,39 SAR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,350 SAR je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat flynas Company Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,98 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,78 Milliarden SAR im Vergleich zu 1,66 Milliarden SAR im Vorjahresquartal.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 3,220 SAR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte flynas Company Registered 2,54 SAR je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahr hat flynas Company Registered in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 3,81 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7,84 Milliarden SAR im Vergleich zu 7,56 Milliarden SAR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at