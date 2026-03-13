13.03.2026 06:31:28

flynas Company Registered legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

flynas Company Registered hat am 11.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,39 SAR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,350 SAR je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat flynas Company Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,98 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,78 Milliarden SAR im Vergleich zu 1,66 Milliarden SAR im Vorjahresquartal.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 3,220 SAR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte flynas Company Registered 2,54 SAR je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahr hat flynas Company Registered in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 3,81 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7,84 Milliarden SAR im Vergleich zu 7,56 Milliarden SAR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.03.26 Einblick ins Bridgewater-Depot: Die Top-Aktien aus dem vierten Quartal 2025
10.03.26 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025
09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer -- DAX freundlich -- Wall Stree im Plus -- Asiens Börsen schließt in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Freitag im Minus. Der deutsche Aktienmarkt kämpft sich in die Gewinnzone zurück. Die US-Börsen notieren am Freitag in Grün. An den asiatischen Börsen dominierten zum Wochenende die Bären.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen