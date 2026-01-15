Flywheel Advanced Technology stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Flywheel Advanced Technology hat am 13.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,19 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,190 USD vermeldet. Im Vorjahr waren -0,120 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at