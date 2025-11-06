Flywire: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Flywire hat am 04.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,23 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,300 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 27,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 200,1 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 156,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at