27.02.2026 06:31:29
Flywire präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Flywire hat am 24.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 34,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 117,6 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 157,5 Millionen USD ausgewiesen.
Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,110 USD. Im Vorjahr hatte Flywire 0,020 USD je Aktie erwirtschaftet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 26,59 Prozent auf 623,02 Millionen USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 492,14 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
