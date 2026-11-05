Flywire präsentierte Quartalsergebnisse

Flywire hat am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,57 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,230 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 250,3 Millionen USD – ein Plus von 25,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Flywire 200,1 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at