Flywire: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Flywire hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,07 USD gegenüber -0,100 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Das vergangene Quartal hat Flywire mit einem Umsatz von insgesamt 167,7 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 131,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 27,18 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at