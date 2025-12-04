Flywire Aktie
WKN DE: A3CQ3K / ISIN: US3024921039
|
04.12.2025 18:40:02
Flywire Stock Down 70% From Highs — So Why Did One Investor Add a $10.5 Million Stake?
Connecticut-based Ararat Capital Management initiated a new position in Flywire Corporation (NASDAQ:FLYW) in the third quarter, adding 774,864 shares worth approximately $10.5 million.According to a filing with the Securities and Exchange Commission dated November 14, Ararat Capital Management disclosed a new position in Flywire Corporation (NASDAQ:FLYW), acquiring 774,864 shares. The stake was valued at $10.5 million as of September 30. This addition occurred as the fund reported total U.S. equity holdings of $186.5 million across 20 positions.Flywire now accounts for 5.6% of Ararat’s 13F reportable assets under management, which places it outside the fund's top five holdings.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu Flywire Corp Registered Shsmehr Analysen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel
|Flywire Corp Registered Shs
|11,87
|-0,79%
