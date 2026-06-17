Flywire Aktie

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WKN DE: A3CQ3K / ISIN: US3024921039

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17.06.2026 16:49:00

Flywire vs. Visa: Which Financial Payments Stock Is a Better Buy in 2026?

Flywire Corp (NASDAQ:FLYW) and Visa Inc (NYSE:V) both play vital roles in moving money, but they represent very different paths for your portfolio. This comparison examines their financials and risks to help you decide which fits your goals.Flywire focuses on solving complex, high-value payment problems in specific industries like education and healthcare. Visa operates the massive underlying infrastructure that powers billions of daily transactions globally. We compare their financials and risks to help you decide which stock is the better buy.Flywire operates as a global payments enablement and software company, often categorized among high-growth tech stocks. It processes both cross-border and domestic payments for specialized clients in the education, healthcare, and travel industries. By focusing on these complex verticals, the company provides tailored software that automates high-value transactions for more than 5,100 clients across 240 countries.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Visa Inc. 286,95 0,12% Visa Inc.

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