Flywire: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Flywire ließ sich am 05.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Flywire die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresviertel waren -0,030 USD je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 40,96 Prozent auf 188,1 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 133,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at