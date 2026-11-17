Werden für ein Investment in einen Publikumsfonds höhere Verwaltungsgebühren verlangt, deutet dies nicht unbedingt auf höhere Erträge des Fonds hin. Es zeige sich kein "eindeutiger Zusammenhang", stellte die Finanzmarktaufsicht (FMA) in einer am Dienstag veröffentlichten Studie fest. Die Gebühren hängen dagegen von der Anlagestrategie und von der Risikoklasse ab.

Werden beispielsweise für Rentenfonds im Schnitt laufende Gebühren von 0,6 Prozent verlangt, sind es bei Immobilienfonds 1,0 Prozent, bei Mischfonds 1,3 und bei Aktienfonds über 1,4 Prozent. Für Fonds der Risikoklasse 1 würden im Mittel Gebühren von 0,6 Prozent verlangt, in der Risikoklasse 6 sind es bereits 1,9 Prozent.

Gebühren fallen über die Zeit leicht

Trotzdem würden die höheren Gebühren nicht notwendigerweise auf bessere Erträge schließen lassen. In Publikumsfonds mit höhere Risikoklasse steige dafür die Streuung der erzielten Renditen. "Höheres Risiko kann höhere Renditechancen eröffnen, geht aber auch mit größerer Unsicherheit einher", fasst es die FMA in einer Aussendung zusammen.

Grundsätzlich stellte die FMA im mehrjährigen Vergleich eine "leicht fallende Tendenz" bei den Gebühren fest. Die Umwelt- oder Klimafreundlichkeit eines Fonds habe keinen "statistisch signifikanten Einfluss auf die Höhe der laufenden Verwaltungsgebühren". Für die Studie hat die FMA 992 Fonds mit einem Vermögen von 126,5 Milliarden Euro zum Stichtag 31. Dezember 2025 unter die Lupe genommen. Damit habe man rund 51 Prozent des österreichischen Fondsmarkts abgedeckt.

spo/ivn

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