FMA: Pensionskassen verwalten mehr als 30 Mrd. Euro Vermögen

Zum Jahresende 2025 ist das verwaltete Vermögen der Pensionskassen auf 30,4 Mrd. Euro und damit erstmals auf über 30 Mrd. angestiegen, teilte die Finanzmarktaufsicht (FMA) am Dienstag mit. Die Veranlagungsperformance lag für das Gesamtjahr bei plus 4,86 Prozent, im vierten Quartal wurde ein Performance-Plus von 2,38 Prozent erreicht. Die Vorsorgekassen verwalten ein Vermögen von 23,6 Mrd. Euro und erzielten im Vorjahr eine Performance von plus 3,61 Prozent.

WEB http://www.fma.gv.at

