FMA sorgt sich nach wie vor um Kreditausfälle bei Gewerbeimmobilien

Die Finanzmarktaufsicht (FMA) sorgt sich nach wie vor um den Gewerbeimmobiliensektor und die hohe Ausfallquote bei Krediten für diese. Die nicht performenden Kredite hätten sich im letzten Jahr verdoppelt, sagte FMA-Vorständin Mariana Kühnel am Mittwoch im Klub der Wirtschaftspublizisten. Der sektorale Kapitalpuffer für die Banken wird aufgrund der Situation in den kommenden Jahren sukzessive angehoben.

Kredite für Gewerbeimmobilien würden "vom Volumen her 43 Prozent der gesamten Unternehmenskredite" ausmachen, so Kühnel. 54 Banken in Österreich hätten eine Ausfallquote (non performing loans/NPL) von 5 Prozent, und diese Zahl sei auf die Gewerbeimmobilien zurückzuführen, sagte FMA-Vorstand Helmut Ettl. "Wir sind hier an der europäischen Spitze."

Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) habe in einer Analyse dementsprechend ein Systemrisiko festgestellt. Im Dezember verständigte sich das Finanzmarktstabilitätsgremium (FMSG) dann auf die Anhebung des Puffers in mehreren Stufen. Derzeit liegt der Puffer bei einem Prozent. Am 1. Juli 2026 soll der sektorale Kapitalpuffer auf 2 Prozent der Kreditsumme, 2027 soll er dann auf 3,5 Prozent erhöht werden.

Das Finanzmarkt-Stabilitätsgremium (FMSG) wurde 2014 gegründet und besteht aus Vertretern des Finanzministeriums, des Fiskalrats, der FMA und der OeNB. Das FMSG gibt Empfehlungen an die FMA zur Risikoeinschätzung und zu regulatorischen Maßnahmen ab, um potenzielle Risiken im Finanzsystem zu identifizieren und zu reduzieren. Die FMA folgt diesen Empfehlungen in der Regel.

Kein Anstieg bei Wohnimmobilienkrediten

Bei der Kreditvergabe für private Wohnimmobilien gebe es dagegen keinen Anstieg der Ausfälle, obwohl die Neukreditvergabe 2025 in dem Bereich um 48 Prozent zugelegt habe. "Da haben wir rechtzeitig agiert, sodass es gar nicht zu den Ausfällen gekommen ist", sagte FMA-Vorstand Helmut Ettl. Belebt worden sei die Nachfrage vor allem durch sinkende Zinsen, rückläufige Preise und höhere Realeinkommen.

Den häufig vorgebrachten Vorwurf, dass die 2022 eingeführte KIM-Verordnung für einen Einbruch bei der Kreditvergabe gesorgt habe, weisen die FMA-Vorstände zurück. Vielmehr sei ein Zusammenspiel von steigenden Zinsen, steigenden Immobilienpreisen und stagnierenden Realeinkommen der Auslöser gewesen. Die KIM-VO gab strengere Regeln für die Vergabe von Wohnimmobilienkrediten vor und ist Mitte 2025 ausgelaufen.

