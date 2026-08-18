Bitpanda Aktie
WKN DE: BITPA1 / ISIN: NET000BITPA1
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18.08.2026 14:51:58
FMA verhängt erste Strafe nach neuen Kryptoregeln - Bitpanda muss 70.000 Euro zahlen
Erstmals hat die Finanzmarktaufsicht einen Verstoß gegen die europäische MiCA-Verordnung sanktioniert. Bitpanda spricht von zeitlichen und formalen FehlernWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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