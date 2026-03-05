|
05.03.2026
FMA: Versicherungen profitierten 2025 von geringeren Umweltschäden
Die Versicherungen in Österreich haben im Jahr 2025 ihr Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EGT) um 51 Prozent auf 2,46 Mrd. Euro gesteigert. 2024 hatten Unwetter in Mitteleuropa die Bilanz noch getrübt. Die finanzielle Stärke der Branche - gemessen am Solvabilitätsgrad - stieg im Median erneut auf 280 Prozent. Das sei einer der höchsten Werte in Europa, hieß es in einer Aussendung am Donnerstag zum Quartalsbericht der Finanzmarktaufsicht (FMA).
Das Prämienvolumen wuchs laut FMA um 4,8 Prozent auf 24,3 Mrd. Euro. Dabei sei das Prämieneinkommen in der Krankenversicherung mit 8,4 Prozent überdurchschnittlich stark gestiegen. In der Lebensversicherung setze sich der Trend hin zu Einmalerlägen und zu fonds- und indexgebundenen Produkten fort. Hauptverantwortlich für den höheren Gewinn sei die Schaden- und Unfallversicherung gewesen, die aufgrund der im Vergleich zu 2024 geringeren Unwetterschäden das EGT um fast zwei Drittel auf 2,04 Mrd. Euro steigern konnte, so die Aufsicht.
