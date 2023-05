FMA: Vor-Ort-Prüfungen mittlerweile bei jedem fünften Unternehmen

Die Finanzmarktaufsicht (FMA) hat im vergangenen Jahr 194 Vor-Ort-Maßnahmen bei Unternehmen durchgeführt, das entspricht dem Wert des Vorjahres 2021. Seit 2008 hat die FMA diese Prüfmaßnahme aber stark intensiviert, wie FMA-Vorstand Helmut Ettl am Dienstag bei der Jahresbilanz berichtete. Damals wurde noch jedes achte Unternehmen vor Ort geprüft, mittlerweile ist es bereits jedes Fünfte. Ein Gutteil der Prüfungen wird bei Banken und Versicherungen angestrengt.

2022 wurden ferner 290 Ermittlungsverfahren wegen Verdachts auf unerlaubten Geschäftsbetrieb eingeleitet. Laut FMA kam es in 277 Verfahren zu einem Abschluss. Wie aus dem Jahresbericht hervorgeht, wurden 79 Personen per Verfahrensanordnung zur Herstellung des rechtmäßigen Zustands aufgefordert. Wegen des Verdachts auf Verstöße gegen strafrechtliche Normen wurden wiederum 52 Sachverhaltsdarstellungen an Staatsanwaltschaften eingebracht.

Zum Prüfbetrieb sagte Ettl, dass man derzeit intensiv an der Umsetzung des "Digital Finance Package" der EU arbeite. Teil davon ist "MiCA"-Verordnung (Markets in Crypto-Assets), durch die man sich eine bessere Handhabe bei Unternehmen, die im Kryptobereich handeln, erhoffe. Bisher sei der Bereich der Aufsicht noch großteils entzogen gewesen, ein Zustand, der sich so rasch wie möglich ändern müsse, so Ettl. Überhaupt werde die Digitalisierung für die Aufsicht immer bedeutender, ergänzte FMA-Vorstand Eduard Müller.

Hinsichtlich des Themas Nachhaltigkeit und der grünen Transformation spricht Ettl dem Finanzmarkt eine "Katalysatorrolle" zu. Für die Prüfbehörde bedeute das gleichzeitig Anpassungsbedarf, da auch die Gefahr von Greenwashing gegeben sei. Hierbei handelt es sich um Etikettenschwindel, bei dem Unternehmen sich selbst oder ihre Finanzprodukte fälschlicherweise als "grün" bewerben.

