FMA-Vorstand Ettl bleibt stellvertretender Vorsitzender der EBA

FMA-Vorstand Helmut Ettl bleibt stellvertretender Vorsitzender der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA). Sein Mandat wurde um weitere zweieinhalb Jahre verlängert, gab die FMA am Mittwoch in einer Aussendung bekannt. Ettl ist seit Juli 2023 Stellvertreter von Jos� Manuel Campa, der 2019 zum Vorsitzenden der EBA bestellt wurde, seinen Posten aber Ende Jänner 2026 abgibt. Ettl befindet sich seit 2008 an der Spitze der FMA.

tpo/sag

