|
17.12.2025 10:29:00
FMA-Vorstand Ettl bleibt stellvertretender Vorsitzender der EBA
FMA-Vorstand Helmut Ettl bleibt stellvertretender Vorsitzender der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA). Sein Mandat wurde um weitere zweieinhalb Jahre verlängert, gab die FMA am Mittwoch in einer Aussendung bekannt. Ettl ist seit Juli 2023 Stellvertreter von Jos� Manuel Campa, der 2019 zum Vorsitzenden der EBA bestellt wurde, seinen Posten aber Ende Jänner 2026 abgibt. Ettl befindet sich seit 2008 an der Spitze der FMA.
tpo/sag
WEB http://www.fma.gv.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen geben nach -- ATX letztlich kaum verändert -- DAX schließt unter 24.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen zum Handelsende in Grün
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Mittwoch seitwärts, während der deutsche Leitindex Verluste einsteckte. An der Wall Street geht es abwärts. In Fernost dominierten die Bullen das Börsengeschehen.