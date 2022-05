FMA-Vorstand Müller nun im Verwaltungsrat der europäischen Aufsicht

FMA-Vorstand Eduard Müller ist in den Verwaltungsrat (Management Board) der in Paris ansässigen europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde ESMA (European Securities and Markets Authority) gewählt worden. Die Periode läuft bis 30. September 2024. Das Kontrollgremium setzt sich aus dem ESMA-Vorsitzenden sowie sechs weiteren stimmberechtigten Vertretern aus der Reihe der 27 nationalen Aufsichtsbehörden zusammen.

Damit sind aktuell in allen drei europäischen Finanzmarktaufsichtsbehörden FMA-Manager in Führungsfunktionen vertreten, teilte die Finanzmarktaufsicht (FMA) am Mittwoch mit. FMA-Vorstand Helmut Ettl sitzt im Verwaltungsrat der europäischen Bankenaufsichtsbehörde EBA (European Banking Authority), FMA-Bereichsleiter Versicherungs- und Pensionskassenaufsicht Peter Braumüller ist stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsleitung der europäischen Aufsichtsbehörde für Versicherungen und betriebliche Altersversorgung EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority).

