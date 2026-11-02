FMA weist Kritik der Immobilienwirtschaft an Puffer-Regeln zurück

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Nach Reaktion der FMA neu geschrieben. ---------------------------------------------------------------------

Die Finanzmarktaufsicht (FMA) hat Kritik der Immobilienwirtschaft an restriktiveren Kreditvorgaben am Montag zurückgewiesen. Die Wirtschaftskammer (WKÖ) hatte gewarnt, dass der Systemrisikopuffer für Gewerbeimmobilien die Kreditvergabe lähme und Arbeitsplätze gefährde. Dem widerspricht die Aufsicht: Seit Ankündigung des Puffers sei die Neuvergabe von Gewerbeimmobilienkrediten gestiegen, zuletzt im Juli 2026 um 15 Prozent im Jahresvergleich.

Die WKÖ-Branchensprecher Roman Oberndorfer und Hans Jörg Ulreich hatten restriktivere Finanzierungsbedingungen beklagt. Der seit 1. Juli 2025 geltende Systemrisikopuffer für Gewerbeimmobilien wurde heuer im Juli von 1 auf 2 Prozent angehoben und soll bis Juli 2027 auf 3,5 Prozent steigen. Seit 2021 seien in der Branche bereits 25.000 Arbeitsplätze verloren gegangen, weitere 25.000 stünden auf dem Spiel. Ulreich warf der FMA vor, die Belastung der Bautätigkeit zu ignorieren.

FMA verweist auf hohe Bankenrisiken

Die FMA hält dem entgegen, dass die Kreditdaten seit Einführung des Puffers weder eine Verknappung noch eine Verteuerung der Gewerbeimmobilienfinanzierung zeigen würden. Die Erhöhung der Kreditkosten gegenüber der Nullzinsphase sei nicht auf den Systemrisikopuffer zurückzuführen, betonte ein FMA-Sprecher gegenüber APA. Der Puffer solle die Kreditvergabe nicht einschränken, sondern die Widerstandsfähigkeit der Banken angesichts erheblich gestiegener notleidender Kredite stärken. Bei diesen liege Österreich im Eurozone-Schnitt weit oben.

Zudem handle es sich beim Puffer nicht um einen alleinigen "Plan der FMA", betonte die Behörde. Die Maßnahme sei vom Finanzmarktstabilitätsgremium (FMSG) empfohlen worden, in dem Bundesministerium der Finanzen, Fiskalrat, Oesterreichische Nationalbank und FMA gemeinsam Risiken analysieren. Demgegenüber führte die WKÖ eine Studie des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung (WIFO) an, wonach der Puffer die Baukonjunktur belaste und höhere Mieten verursachen könne.

IWF sieht Risiken im Gewerbesektor

Auch der Internationale Währungsfonds (IWF) hatte im Juli im Rahmen seines "Financial Sector Assessment Program" auf Risiken im Gewerbeimmobilienmarkt hingewiesen. Rund 43 Prozent der Unternehmenskredite entfallen auf diesen Sektor. Bei 8,3 Prozent handle es sich um notleidende Kredite, im gewerblichen Wohnbau liege der Anteil bei 14,3 Prozent.

WKÖ-Fachverbandsobmann Oberndorfer fordert ungeachtet dessen eine Neubewertung der Vorgaben. Die Bankenstabilität dürfe nicht isoliert von Beschäftigung und Wohnraumversorgung betrachtet werden. Ziel müsse eine Kreditvergabe sein, die sowohl der Finanzmarktstabilität als auch den wirtschaftlichen Realitäten der Wohnbauwirtschaft Rechnung trage.

ivn/ste

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