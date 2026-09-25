Fresenius Medical Care Aktie

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WKN: 879529 / ISIN: US3580291066

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Einmalkosten 25.09.2026 11:15:49

FMC-Aktie etwas fester: Neuausrichtung in China führt zu Millionen-Belastung

FMC-Aktie etwas fester: Neuausrichtung in China führt zu Millionen-Belastung

Fresenius Medical Care (FMC) stellt seine Strategie in China neu auf.

Dazu gehört, dass der Dialyseanbieter Produktion sowie Vertrieb des Hämodialysesystems 4008A in China einstellen und sein Geschäft mit der Peritonealdialyse (PD) in dem Land beenden wird. FMC erwartet Einmalkosten unter anderem aus Wertberichtigungen und Entsorgungsaufwand in Höhe von rund 110 Millionen Euro, die als Sonderposten voraussichtlich im dritten Quartal verbucht werden.

FMC will sich in China künftig stärker "auf innovative Technologien für die Dialyse in Behandlungszentren" sowie die intensivmedizinische Versorgung konzentrieren.

Die FMC-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zwischenzeitlich 0,48 Prozent auf 39,54 Euro.

DJG/mgo/uxd

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Bildquelle: Fresenius Medical Care

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