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Fresenius Medical Care Aktie

Fresenius Medical Care für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802

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Negative Analyse 28.07.2026 13:38:38

FMC-Aktie: Exane BNP-Abstufung bremst Kurserholung

FMC-Aktie: Exane BNP-Abstufung bremst Kurserholung

Nach der jüngsten Erholung der Aktien von FMC haben diese am Dienstag einen Dämpfer erhalten.

Das französische Investmenthaus Exane BNP stufte die Papiere des Dialysedienstleisters von "Neutral" auf "Underperform" ab. Daraufhin verloren sie am späten Mittag 2,2 Prozent auf knapp 43 Euro. Am Vortag waren sie mit knapp 44 Euro auf den höchsten Stand seit November vergangenen Jahres geklettert.

Analyst Hugo Solvet prognostiziert, dass auf dem wichtigen US-Dialysemarkt die Volumina der Behandlungen noch für längere Zeit auf niedrigerem Niveau verharren dürften. Seit Jahresbeginn sei der Aktienkurs von Fresenius Medical Care (FMC) um 6 Prozent gestiegen, vom Tief Anfang Mai sogar um mehr als 20 Prozent. Gleichzeitig seien die Konsensschätzungen aber gesunken.

/bek/mis

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

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Bildquelle: Fresenius Medical Care

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