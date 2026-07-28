Fresenius Medical Care Aktie
WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802
|Negative Analyse
|
28.07.2026 13:38:38
FMC-Aktie: Exane BNP-Abstufung bremst Kurserholung
Das französische Investmenthaus Exane BNP stufte die Papiere des Dialysedienstleisters von "Neutral" auf "Underperform" ab. Daraufhin verloren sie am späten Mittag 2,2 Prozent auf knapp 43 Euro. Am Vortag waren sie mit knapp 44 Euro auf den höchsten Stand seit November vergangenen Jahres geklettert.
Analyst Hugo Solvet prognostiziert, dass auf dem wichtigen US-Dialysemarkt die Volumina der Behandlungen noch für längere Zeit auf niedrigerem Niveau verharren dürften. Seit Jahresbeginn sei der Aktienkurs von Fresenius Medical Care (FMC) um 6 Prozent gestiegen, vom Tief Anfang Mai sogar um mehr als 20 Prozent. Gleichzeitig seien die Konsensschätzungen aber gesunken.
/bek/mis
FRANKFURT (dpa-AFX Broker)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Fresenius Medical Care
Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
17:58
|LUS-DAX aktuell: Zum Ende des Dienstagshandels Pluszeichen im LUS-DAX (finanzen.at)
|
17:58
|DAX-Handel aktuell: DAX präsentiert sich schlussendlich fester (finanzen.at)
|
12:26
|Schwache Performance in Frankfurt: So bewegt sich der LUS-DAX mittags (finanzen.at)
|
12:26
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX am Mittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
09:28
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Start im Aufwind (finanzen.at)
|
09:28
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX zum Start des Dienstagshandels stärker (finanzen.at)
|
27.07.26
|EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
27.07.26
|EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Release of a capital market information (EQS Group)