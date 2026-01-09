FMC-Aktie gewinnt: Fresenius Medical Care kauft eigene Aktien zurück

Fresenius Medical Care beginnt am Montag mit der zweiten von zwei Tranchen des geplanten Aktienrückkaufs im Gesamtvolumen von 1 Milliarde Euro.

Vom 12. Januar bis zum 8. Mai 2026 will der Dialysespezialist für rund 415 Millionen Euro eigene Anteile an der Börse kaufen und anschließend vornehmlich einziehen, wie er in Bad Homburg mitteilte.

Das gesamte Aktienrückkaufprogramm könne damit voraussichtlich deutlich früher abgeschlossen werden als gedacht. Eigentlich wollte sich der Konzern damit bis Ende 2027 Zeit lassen. Die erste Tranche des Rückkaufprogramms, die bis April 2026 laufen sollte, wurde bereits am 29. Dezember 2025 vorzeitig abgeschlossen, wie Fresenius Medical Care mitteilte.

Die FMC-Aktie zeigt sich via XETRA zeitweise 1,95 Prozent stärker bei 39,77 Euro.

DOW JONES