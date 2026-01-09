Fresenius Medical Care vz. Aktie
WKN: 578583 / ISIN: DE0005785836
|1-Milliarde-Euro-Programm
|
09.01.2026 16:11:42
FMC-Aktie gewinnt: Fresenius Medical Care kauft eigene Aktien zurück
Vom 12. Januar bis zum 8. Mai 2026 will der Dialysespezialist für rund 415 Millionen Euro eigene Anteile an der Börse kaufen und anschließend vornehmlich einziehen, wie er in Bad Homburg mitteilte.
Das gesamte Aktienrückkaufprogramm könne damit voraussichtlich deutlich früher abgeschlossen werden als gedacht. Eigentlich wollte sich der Konzern damit bis Ende 2027 Zeit lassen. Die erste Tranche des Rückkaufprogramms, die bis April 2026 laufen sollte, wurde bereits am 29. Dezember 2025 vorzeitig abgeschlossen, wie Fresenius Medical Care mitteilte.
Die FMC-Aktie zeigt sich via XETRA zeitweise 1,95 Prozent stärker bei 39,77 Euro.
DOW JONES
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Fresenius Medical Care