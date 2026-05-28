Fresenius Medical Care Aktie
WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802
|Kapitalallokationsrahmen
|
28.05.2026 16:24:44
FMC-Aktie höher: Erste Tranche des Aktienrückkaufprogramms in die Wege geleitet
Die erste Tranche soll bis zum 15. Dezember 2026 abgeschlossen werden, wie Fresenius Medical Care mitteilte. Das Aktienrückkaufprogramm bezeichnete der Konzern als zentralen Bestandteil des Kapitalallokationsrahmens des Unternehmens. Das Programm basiert auf der Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien, die von der Hauptversammlung der Gesellschaft am 21. Mai 2026 erteilt worden sind.
Die FMC-Aktie notiert via XETRA zeitweise 1,24 Prozent tiefer bei 36,63 Euro.
DOW JONES
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Bildquelle: Fresenius Medical Care