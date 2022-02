FMC-Aktie mit Verlusten: Negative Analystenstudie

Die Aktien von FMC reagieren am Freitag mit deutlichen Verlusten auf eine negativ interpretierte Analystenstudie.

Auf der Handelsplattform XETRA fallen die Papiere des Dialyse-Unternehmens Fresenius Medical Care zeitweise um 3,76 Prozent auf 56,84 Euro.

Das Analysehaus Jefferies hatte die FMC-Titel von "Hold" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 56 auf 53 Euro gesenkt. Der Ausblick des Dialysekonzerns auf das Jahr 2022 dürfte eine nur schwache geschäftliche Perspektive abbilden - trotz Kostensenkungen, schrieb Analyst James Vane-Tempest in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er sieht auch weiterhin ein gewisses Problem in der Patienten-Sterblichkeit als Folge der Corona-Pandemie. Insofern sei die zuletzt recht gute Kursentwicklung nicht gerechtfertigt.

