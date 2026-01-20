Fresenius Medical Care Aktie
WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802
|Analyse
|
20.01.2026 08:34:38
FMC-Aktie schwächelt: Goldman senkt Rating
Der Dialysekonzern Fresenius Medical Care (FMC) bekomme 2026 aus einigen Richtungen Gegenwind, schrieb Richard Felton am Dienstag. So erwartet er ein weiteres Jahr mit einer Steigerung der Behandlungszahlen unterhalb des eigenen mittelfristigen Anspruchs sowie Margendruck. Felton reduzierte seine operativen Ergebnisschätzungen für 2026 und 2027 um bis zu fünf Prozent. Zudem setzte er für sein Kursziel einen geringeren Bewertungsmaßstab an. Die Aktien seien zwar nicht teuer. Für eine Neubewertung bräuchte es aber bessere Volumentrends.
Im vorbörslichen Tradegate-Handel verliert die FMC-Aktie zeitweise 2,07 Prozent auf 36,42 Euro.
/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 05:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
NEW YORK (dpa-AFX)
Bildquelle: Fresenius Medical Care
Aktien in diesem Artikel
|Fresenius Medical Care (FMC) St.
|36,22
|-2,27%