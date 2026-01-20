Fresenius Medical Care Aktie

Fresenius Medical Care

WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802

Analyse 20.01.2026 08:34:38

FMC-Aktie schwächelt: Goldman senkt Rating

FMC-Aktie schwächelt: Goldman senkt Rating

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für FMC von 55 auf 40 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft.

Der Dialysekonzern Fresenius Medical Care (FMC) bekomme 2026 aus einigen Richtungen Gegenwind, schrieb Richard Felton am Dienstag. So erwartet er ein weiteres Jahr mit einer Steigerung der Behandlungszahlen unterhalb des eigenen mittelfristigen Anspruchs sowie Margendruck. Felton reduzierte seine operativen Ergebnisschätzungen für 2026 und 2027 um bis zu fünf Prozent. Zudem setzte er für sein Kursziel einen geringeren Bewertungsmaßstab an. Die Aktien seien zwar nicht teuer. Für eine Neubewertung bräuchte es aber bessere Volumentrends.

Im vorbörslichen Tradegate-Handel verliert die FMC-Aktie zeitweise 2,07 Prozent auf 36,42 Euro.

/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 05:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

NEW YORK (dpa-AFX)

FMC-Aktie im Plus: Neuer Chief Medical Officer gefunden

Bildquelle: Fresenius Medical Care

Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

06:51 Fresenius Medical Care Neutral Goldman Sachs Group Inc.
14.01.26 Fresenius Medical Care Sell UBS AG
14.01.26 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
03.12.25 Fresenius Medical Care Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.12.25 Fresenius Medical Care Sell UBS AG
