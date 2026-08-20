Fresenius Medical Care Aktie
WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802
|Anteilsverkauf
|
20.08.2026 20:15:38
FMC-Aktie schwächer: Fresenius veräußert weitere FMC-Aktien
Es verkauft 7,8 Millionen Aktien im Wert von rund 300 Millionen Euro an ausgewählte institutionelle Investoren, wie das Unternehmen am Donnerstag in Bad Homburg mitteilte. Dies entspricht rund 2,9 Prozent des Grundkapitals an FMC. Der erwartete Buchgewinn im niedrigen bis mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich werde in den Ergebnissen des Fresenius-Konzerns für das dritte Quartal 2026 berücksichtigt. Für die verbleibenden Anteile gelte eine Sperre von bis zu 45 Tagen, hieß es. Zuletzt hielt Fresenius noch etwa 25 Prozent an Fresenius Medical Care (FMC).
Während die Fresenius-Aktie im nachbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate zuletzt um ein Prozent zulegte, gab das Papier von FMC um gut ein Prozent nach.
/nas/he
BAD HOMBURG (dpa-AFX)
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