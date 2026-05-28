FMC Aktie
WKN: 871138 / ISIN: US3024913036
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28.05.2026 12:05:00
FMC Corp. Just Agreed to Sell Its India Commercial Business. Here's What That Means for the Stock in 2026.
Agricultural chemical producer FMC Corp. (NYSE: FMC) has had a difficult run in the markets. Over the past couple of years, FMC has seen some of its proprietary chemicals come off-patent. At the same time, the agriculture industry has experienced a difficult crop cycle, with low prices making it difficult for farmers to invest in additional chemicals.Add in a fair amount of debt, and FMC's stock has plummeted 90% from its early 2022 highs.However, FMC just announced an asset sale this month that could alleviate some of the debt pressure. With tightening global markets and a bargain-basement stock price, could the sale signal the beginning of a turnaround?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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