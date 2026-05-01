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01.05.2026 06:31:29
FMC gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
FMC hat am 29.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 2,25 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat FMC im vergangenen Quartal 758,6 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte FMC 791,4 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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