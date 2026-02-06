|
FMC mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
FMC lud am 04.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 13,74 USD gegenüber -0,130 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Der Umsatz lag bei 1,08 Milliarden USD – das entspricht einem Abschlag von 11,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,22 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 17,880 USD vermeldet. Im Vorjahr waren 2,72 USD erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 18,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3,47 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren 4,25 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
