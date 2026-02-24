24.02.2026 09:49:42

FMC plant 2026 mit stagnierenden US-Behandlungszahlen

DOW JONES--Der Dialysedienstleister Fresenius Medical Care (FMC) sieht auch in diesem Jahr noch keine Trendwende auf dem für ihn so wichtigen US-Markt. Wie der DAX-Konzern bei Vorlage seiner Viertquartals- und Gesamtjahreszahlen mitteilte, geht er in diesem Jahr von weitgehend unveränderten Behandlungszahlen in den USA bei einer normal verlaufenden Grippesaison aus. Bereits im vergangenen Jahr stagnierten die organischen Behandlungsmengen in den USA. Die schwere Grippesaison Anfang des vergangenen Jahres hatte ein anhaltend hohes Sterblichkeitsniveau und eine größere Anzahl von Behandlungsausfällen in den USA nach sich gezogen. Im Schlussquartal machte sich die neue Grippesaison im Dezember bemerkbar: Die organischen US-Behandlungsmengen gingen leicht um 0,2 Prozent zurück, nachdem sie im dritten Quartal marginal um 0,1 Prozent zugelegt hatten.

