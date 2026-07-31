FMC stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

FMC hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1,49 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das FMC ein Ergebnis je Aktie von 0,530 USD vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 17,46 Prozent auf 867,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte FMC 1,05 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at