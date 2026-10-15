FMC Aktie

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WKN: 871138 / ISIN: US3024913036

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15.10.2026 17:56:25

FMC Stock Plunges 36% After Slashing Q3 Expectations

(RTTNews) - FMC Corporation (FMC) is down 35.85 percent, losing $2.90 to $5.19 on Thursday. The plunge follows the agricultural sciences company's sharp reduction in third-quarter expectations amid weaker-than-anticipated demand and elevated inventories of higher-priced products. FMC now expects revenue of just $65 million to $125 million and adjusted EBITDA loss between $565 million and $510 million.

FMC is currently trading at $5.19, down from the previous close of $8.09 after opening at $5.12 on the New York Stock Exchange. The stock has traded between $4.84 and $5.46 during the session. Trading volume stands at 8.88 million shares, compared with average volume of 3.80 million shares.

The revised estimates include an expected $625 million to $675 million impact from commercial actions aimed at lowering prices on select products held by channel customers in Brazil, Argentina, the U.S. and Canada, along with changes to FMC's U.S. selling and pricing model. The company expects to remain in compliance with its covenants as of September 30 but plans discussions with its banks about potential further modifications. Shares have traded between $4.84 and $30.95 over the past 52 weeks.

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