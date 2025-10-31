FMC veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

FMC hat am 29.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

FMC hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 4,52 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,520 USD je Aktie gewesen.

FMC hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 542,2 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 49,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,07 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at