Fresenius Medical Care Aktie
WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802
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15.10.2026 16:18:12
FMC Warns of Staggering Losses, Slashes Revenue Outlook
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|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
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|UBS AG
|09.10.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|Fresenius Medical Care Market-Perform
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|30.09.26
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.26
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
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Aktien in diesem Artikel
|FMC Corp.
|5,02
|0,32%
|Fresenius Medical Care (FMC) St.
|39,31
|-0,41%
|Fresenius Medical Care (FMC) (ADRS)
|19,60
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