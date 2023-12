FMSG warnt Banken vor Verwundbarkeiten am Gewerbeimmobilienmarkt

Vor dem Hintergrund der Entwicklung rund um die Signa-Gruppe ist auch bei der Sitzung des Finanzmarktstabilitätsgremiums (FMSG) der Gewerbeimmobilienmarkt wieder in den Fokus gerückt. Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB), die Finanzmarktaufsicht (FMA) und die Europäische Zentralbank (EZB) hätten bereits vor Verwundbarkeiten in dem Sektor gewarnt. Das Gremium sorge sich zwar nicht unmittelbar um die Finanzmarktstabilität in Österreich, schließe sich den Warnungen aber an.

Der Gewerbeimmobiliensektor stehe wegen höherer Finanzierungs- und Baukosten sowie einer rückläufigen Nachfrage stark unter Druck. Die derzeitigen "Probleme einzelner Unternehmen im Gewerbeimmobilienbereich" würden jedoch "aufgrund ihrer Größenordnungen keine unmittelbare Gefährdung der Finanzmarktstabilität in Österreich" darstellen, heißt es in der Aussendung des Gremiums vom Dienstag.

Trotzdem ruft das FMSG die Banken auf, "vorausschauend Risikovorsorgen zu bilden, Immobiliensicherheiten vorsichtig zu bewerten und den angesichts der guten Ertragssituation hierfür sich bietenden Spielraum zu nutzen." Darüber hinaus müssten die Kreditinstitute bedenken, dass Ausfälle bei Gewerbeimmobilienkrediten zu höheren Risikogewichten führen.

Weiters empfiehlt das Gremium den Banken ihre hohen Gewinne für die Kapitalstärkung zu verwenden, um gegen zunehmende Risiken wegen höherer Zinsen und einer schwächelnden Wirtschaft gewappnet zu sein. Der Antizyklische Kapitalpuffer soll jedoch bei 0 Prozent der risikogewichteten Aktiva bleiben.

Mit dem antizyklischen Kapitalpuffer soll laut Definition auf der FMA-Homepage sichergestellt werden, dass die Eigenmittelanforderungen im Bankensektor der makroökonomischen Situation Rechnung tragen. Das heißt, dass in wirtschaftlich guten Zeiten mit einem höheren Puffer Kapital aufgebaut und das Kreditwachstum gedämpft werden soll, während der Puffer in wirtschaftlich schlechteren Zeiten wieder verringert werden kann, um so Kapital freizusetzen und einer Verknappung des Kreditangebots entgegenzuwirken.

Auch der Wohnungsimmobilienmarkt lässt dem FMSG keine Ruhe. Die Vergabestandards hätten sich zwar verbessert und es sei eine nachhaltige Immobilienkreditvergabe durch die Banken gesichert, der hohe Anteil variabler Kredite sei aber ein Grund zur Sorge. An der Kreditinstitute-Immobilienfinanzierungsmaßnahmen-Verordnung (KIM-VO) soll weiterhin nichts geändert werden. Da die zur Verfügung gestellten Ausnahmekontingente nicht ausgenutzt würden, sei aktuell keine Einschränkung der Kreditvergabe durch die Verordnung sichtbar. Die Effektivität der Verordnung werde jedoch laufend beobachtet.

