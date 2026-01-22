FNB: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

FNB hat am 20.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,47 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,300 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat FNB 679,8 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 615,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 1,56 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,27 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,27 Prozent auf 2,69 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,56 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

