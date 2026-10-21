FNB: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

FNB hat am 19.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,43 USD, nach 0,410 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 688,6 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 0,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 689,0 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at