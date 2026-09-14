FNM präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

FNM hat am 11.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,04 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,070 EUR erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,62 Prozent auf 174,3 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 152,0 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at