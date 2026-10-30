Fobi AI: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Fobi AI hat am 28.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 7,84 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 0,47 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum waren 0,51 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at