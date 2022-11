Focus Financial Partners A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Focus Financial Partners A stellte am 03.11.2022 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,06 USD, nach 0,980 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 519,9 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 454,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at