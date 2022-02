Focus Financial Partners A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Focus Financial Partners A lud am 17.02.2022 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,940 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,720 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 37,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 523,9 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 379,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 3,36 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,46 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 32,07 Prozent auf 1,80 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,36 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von 3,88 USD sowie einen Umsatz von 1,76 Milliarden USD prognostiziert.

Redaktion finanzen.at