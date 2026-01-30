Focus Graphite zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Focus Graphite hat am 28.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,03 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,030 CAD je Aktie gewesen.

Der Verlust je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,030 CAD. Im Vorjahr waren ebenfalls -0,030 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at