30.01.2026 06:31:29
Focus Graphite zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Focus Graphite hat am 28.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.
Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,03 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,030 CAD je Aktie gewesen.
Der Verlust je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,030 CAD. Im Vorjahr waren ebenfalls -0,030 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.
