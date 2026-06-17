Focus Impact Acquisition A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Focus Impact Acquisition A lud am 15.06.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.04.2026 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,64 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,21 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at